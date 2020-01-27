العراق: مسلحون يحرقون ساحات المتظاهرين ومروحيات أمريكية تهبط في السفارة عقب تعرضها لقصف



اقتحم مسلحون مجهولون ساحة اعتصام في مدينة الناصرية بعد منتصف ليل الأحد وأحرقوا خيام المتظاهرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، بالتزامن مع هبوط مروحيات أمريكية في مجمع السفارة الأمريكية وسط بغداد، الأحد، عقب تعرضها لهجوم بصواريخ كاتيوشا.



ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني "إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارات مدنية ويرتدون ملابس بيضاء، اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية، حيث يعتصم المتظاهرون منذ أشهر".



وأضاف أن "المسلحين كانوا يطلقون الرصاص الحي عند اقتحام الساحة وأضرموا النيران في خيام المعتصمين الذين فروا من الرصاص الحي"، وتابع المصدر أن "المسلحين عادوا أدراجهم بعد إحراق الخيام".



من جانبه، قال ناشط في احتجاجات ذي قار للأناضول، طالباً عدم نشر اسمه، إن "الميليشيات الموالية لإيران هي من تقف وراء الهجوم".



وشهدت الناصرية، الأحد، صدامات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 70 متظاهراً بعضهم بالرصاص الحي.



وفي وقت سابق الأحد، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) عن مقتل 12 متظاهراً في بغداد وذي قار خلال يومين (السبت والأحد).



واتجهت قوات الأمن نحو التصعيد، منذ السبت، باقتحام ساحات اعتصام في بغداد وذي قار والبصرة ومحافظات أخرى، مستخدمة العنف المفرط بما فيه إطلاق الرصاص الحي في تحرك مفاجئ جاء بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات.



وانسحب أنصار الصدر بعد إعلانه مساء الجمعة، سحب دعمه للحراك الشعبي، رداً على هتافات رددها المتظاهرون ضده على خلفية تقربه مؤخراً من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.



مروحيات أمريكية تهبط ببغداد



قال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن مروحيات أمريكية هبطت في مجمع السفارة الأمريكية وسط بغداد، الأحد، عقب تعرضها لهجوم بصواريخ كاتيوشا.



وأوضح المصدر " أن عدة مروحيات عسكرية أمريكية هبطت داخل مجمع السفارة وسط بغداد ومن ثم أقلعت مجدداً وتجولت في المكان قبل أن تغادر" بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"



وأضاف أن تحرك المروحيات جاءت بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مجمع السفارة، مشيراً إلى إمكانية أن تكون المروحيات قد أجلت مصابين.

وأطلق مجهولون 5 صواريخ كاتيوشا على السفارة سقطت داخل حرمها ما أدى لحرق مطعم وفق ما أبلغ الأناضول مصدر أمني، وتغريدة لوزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.



وتعرضت السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، لهجمات صاروخية متكررة لكن هذه المرة الأولى التي تسقط فيها الصواريخ داخل مجمع السفارة.



من جانبه، استنكر رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الحلبوسي، الهجوم على السفارة. وقال: "القصف الصاروخي المتكرر الذي تتعرض له السفارة الأميركية وسط بغداد أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية".



وكان هذا خامس هجوم صاوخي يستهدف السفارة منذ مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.



وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أمريكيين.



وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على نحو غير مسبوق، ما أثار مخاوف عراقية من تحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات.

المصدر: وكالات