كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق لـ أمريكا على استهداف سفارتها ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت مورجان أورتاجوس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق، وذلك حسبما أوردت فضائية سكاي نيوز عربية.



وأضافت خلال تصريحات عاجلة، نقلتها الفضائية، أنه منذ سبتمبر وقع أكثر من 14 هجومًا من جانب إيران والميليشيات التي تدعمها على أمريكيين في العراق.



وقالت إن الوضع الأمني لا يزال متوترا والجماعات المسلحة التي تدعمها إيران لا تزال تشكل تهديدا لذلك نحن متيقظين دائما.

