عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليوم.. ترامب يستعرض مع نتنياهو تفاصيل صفقة القرن

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال مصدر أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد اجتماعين متعاقبين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني جانتس اليوم الإثنين، وسيعرض عليهما على الأرجح بعض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.



وأضاف المصدر أن ترامب سيلتقي بنتنياهو أولا ثم سيجتمع بجانتس، المنافس السياسي لنتنياهو، مشيرا إلى أن المحادثات ستستمر يوم الثلاثاء.

والجمعة، قال ترامب إن الإدارة الأمريكية ستعلن عن خط السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن هذا الأسبوع.

جاء ذلك تأكيدا لما تم نشره الأسبوع الماضي من تفاصيل غير معلنة عن صفقة القرن على لسان مصدرين أحدهما عربي والآخر غربي، تضمنت الموعد الذي حدده ترامب اليوم لإعلان خطته للشرق الأوسط.

وعلق ترامب في إفادة للصحفيين قائلا: "الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن يوم 28 يناير/كانون الثاني الجاري".

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وكانت الرئاسة الفلسطينية قد حذرت الإدارة الأمريكية، مساء الخميس، من أي خطوة تخالف الشرعية الدولية قبيل طرح خطتها للسلام مع إسرائيل.

وأكد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبوردينة، الرفض الفلسطيني القاطع للقرارات الأمريكية التي جرى إعلانها بشأن القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، إلى جانب جملة القرارات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وجدد أبوردينة "التأكيد على الموقف الثابت الداعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال: "إذا ما تم الإعلان عن هذه الصفقة بهذه الصيغ المرفوضة، فستعلن القيادة عن سلسلة إجراءات نحافظ فيها على حقوقنا الشرعية، وسنطالب إسرائيل بتحمل مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال"، مضيفا "نحذر إسرائيل والإدارة الأمريكية من تجاوز الخطوط الحمراء".

وأعلنت إسرائيل أن الإدارة الأمريكية استدعت كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المعارضة بيني جانتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإطلاعهما على تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بصفقة القرن تمهيدا لطرح الخطة على الملأ ونشر تفاصيلها.

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية منذ إعلان ترامب نهاية عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة.