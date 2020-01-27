فيروس كورونا.. السلطات الفرنسية تعلن إجلاء رعاياها من ووهان الصينية

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في المدينة المذكورة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة، وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفي شخص وأودى بحياة 56 آخرين في الصين وحدها.

وتم الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات خارج الصين في تايلند وأستراليا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا القلق نظرا لعدم معرفة معظم خصائصها، وتحديدا مدى خطورتها وإلى أي مدى يسهل انتقالها بين البشر. ويمكن للفيروس أن يتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي فتاك.