دار الافتاء المصرية: لبس الرجال “السلاسل” لا يجوز

نشرت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فايسبوك”، خصصته للإجابة على سؤال أحد المتابعين والذى جاء نصه: “هل لبس السلسة حرام؟”.
وقالت دار الإفتاء المصرية، بحسب وسائل الإعلام المصرية، إنه: “بالنسبة للمرأة جائزة، أما بالنسبة للرجل فهذا لا يصح لأن فيه تشبه بالنساء”.
واضافت دار الافتاء “ةالرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك بقوله: “لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجل”.
وتابعت دار الإفتاء المصرية:”والإمام الرويانى أحد أئمة الشافعية أكد ذلك فى كتابه بحر المذهب، حيث يقول الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء”.
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