شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 80 والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت شبكة تلفزيون الصين المركزية أن 24 شخصا آخرين لاقوا حتفهم فى مقاطعة هوبى، حيث تقع مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في الصين إلى 80، وفقا لأحدث البيانات.
وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 371 حالة اصابة جديدة في المقاطعة يوم أمس الأحد.
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