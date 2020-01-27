اخبار العالم

الصين: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 80

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 80 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وسائل إعلام صينية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 80 شخصا على الأقل.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين المركزية أن 24 شخصا آخرين لاقوا حتفهم فى مقاطعة هوبى، حيث تقع مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي عدد القتلى في الصين إلى 80، وفقا لأحدث البيانات.

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 371 حالة اصابة جديدة في المقاطعة يوم أمس الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين: ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 80 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا