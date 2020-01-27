شكرا لقرائتكم خبر عن «الحجارة تواجه الغاز».. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بجامبيا والان نبدء بالتفاصيل

قال أحد زعماء المعارضة بجامبيا، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع عدة آلاف من المحتجين الذين طالبوا باستقالة رئيس جامبيا أداما بارو، أمس الأحد.

وذكر زعيم الائتلاف المعارض عبده نجي أن المتظاهرين ردوا على إطلاق الغازات المسيلة للدموع بالرشق بالحجارة وإلقاء الإطارات المشتعلة في شوارع العاصمة بانجول.

ويشعر المتظاهرون بالغضب لأن الرئيس بارو لم يتنح عن منصبه تماشياً مع اتفاق مع ائتلاف معارض ساعد في وصوله إلى السلطة في عام 2016. وينص الاتفاق على أن يستقيل بارو بعد ثلاث سنوات في منصبه، أي قبل عامين من نهاية ولايته الرئاسية. لكن بارو لم يعط أي إشارة إلى أنه يخطط لاحترام الاتفاق والتنحي قبل انتهاء ولايته.