شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: الحوثي يمارس حرب إبادة في «نهم» والان نبدء بالتفاصيل
وقال دويد في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: يحز بالنفس أن الحوثي يستغل حرب نهم للقضاء على بعض الأسر بزجها في حرب إبادة قذرة بهدف التخلص منها حتى لا تشكل خطرا عليه في أي تسوية مستقبلية.
وأكد دويد أن الانتماء الوطني والولاء للجمهورية هو الملاذ الآمن لكل يمني من النزعات الانتقامية.
وتجددت المواجهات في مديرية نهم شرق صنعاء، منذ السبت الماضي، إثر هجوم شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ملالي إيران في محاولة للسيطرة على المناطق الخاضعة لقوات جيش الحكومة الشرعية.
إلى ذلك، أكد شهود عيان في صنعاء، أمس الأحد، وصول مئات الجثامين لعناصر الميليشيات قادمة من جبهة نهم شرق العاصمة.
وقال مواطن لـ«اليوم»: امتلأت ثلاجات مستشفيات صنعاء بمئات الجثث، التي وصلت صباح اليوم (أمس الأحد)، لافتا إلى مشاهدتهم العشرات من سيارات النقل المتوسطة تحمل النعوش قادمة من جبهات نهم والجوف وصرواح.
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