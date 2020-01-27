شكرا لقرائتكم خبر عن معركة سياسية بين أردوغان وأوغلو تشعلها قناة إسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

رصدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، المعركة السياسية الدائرة حاليا في تركيا، حول جدوى حفر قناة بمدينة إسطنبول التركية، تربط بين بحري مرمرة والبحر الأسود؛ لتخفيف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، مؤكدة أنها يمكن أن تصوغ معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وبحسب مقال لمدير شركة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية، «كان سلجوقي»، فمن المحتمل أن يتحول الجدل الدائر حول المشروع إلى صراع وجود بين الرئيس رجب طيب أردوغان وعمدة إسطنبول إكرام إمام أوغلو.

ومضى الكاتب يقول «في السياسة، للحجج العاطفية تأثير كبير مثل الحجج العقلانية»، موضحا أن إمام أوغلو يمتلك حاليا جميع الحجج العاطفية، وأضاف «إذا خسر أردوغان هذا النقاش، فقد يكون ذلك مكلفا للغاية بالنسبة له».

وتابع: في 2011، أعلن أردوغان عن مشروعه المجنون لحفر قناة تربط البحر الأسود ببحر مرمرة، رغم وجود مضيق البوسفور الذي يربط بين البحرين ويقسم الجانبين الأوروبي والآسيوي لإسطنبول، ويجري تنظيم مرور السفن عبره بموجب اتفاقية مونترو.

» السبب مجهول!

وأشار الكاتب إلى أنه من الصعب الاقتناع بادعاء وزير النقل التركي محمد شيت تورهان الذي قال: إن العائدات الأولية من السفن التي تمر عبر القناة ستكون مليار دولار سنويا، لأن السبب الذي يجعل السفن تفضل القناة على مضيق البوسفور لا يزال مجهولا.

ويقول: تدعي الحكومة أن القناة سوف تقلل من أوقات الانتظار، وبالتالي فإن شركات الشحن تفضل دفع الفرق، ومضى يقول: أردوغان مفتون بالمشروعات الضخمة، وساعده هذا في الفوز بالانتخابات في الماضي، لكنه يدافع الآن عما يمكن أن يصبح مشروعا ضخما بلا جدوى في أسوأ الأوقات.

وتابع يقول: احتدم الجدل حول مشروع القناة عندما أعلن تورهان في 28 نوفمبر أن منح عقود لبناء القناة سيبدأ قريبا، ووفقا لوزير النقل تبلغ ميزانية المشروع حوالي 15 مليار دولار.

ومضى يقول: سيكون لمشروع بهذا الحجم عواقب طويلة الأمد ولا رجعة فيها على البيئة والاقتصاد، ناهيك عن تداعيات ذات بعد عسكري.

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» تهديد عسكري

ووفقا لعمدة إسطنبول، بمجرد حفر القناة ستصبح إسطنبول القديمة فعليا جزيرة، ما سيجعلها بلا حماية، وفي حالة وجود تهديد عسكري، سيتعين نشر القوات إلى الجزيرة، إما من خلال الجسور فوق القناة أو البوسفور.

وأوضح أنه في الوقت الذي تهدف الحكومة إلى حشد الدعم للمشروع وسط مشاحنات حزبية، اختار إمام أوغلو الاعتماد في الغالب على التناقضات الفنية والبيئية. ولفت إلى أن مخاوف عمدة إسطنبول تتعلق بخسارة الحقول الزراعية، والنتائج السلبية المحتملة في حالة وقوع زلزال بالمدينة، وتدمير النباتات في المدينة.

وتابع يقول: وصف أردوغان المشروع بأنه حلمه واستند مرة أخرى في إستراتيجيته على الاستقطاب الأيديولوجي، كما حذا شريكه في التحالف رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشيلي، حذوه ووصف المعارضين للمشروع بأنهم غير وطنيين.

» مفارقات تاريخية

وأردف يقول: من المفارقات أن كلا الزعيمين كانا ضد المشروع في مراحل معينة من التاريخ، عندما قدم رئيس الوزراء السابق بولنت أجاويد الفكرة في 1994، عارض أردوغان الموضوع بقوة عندما كان مرشحا لمنصب رئيس بلدية إسطنبول.

ومضى الكاتب بقوله: اغتنم إمام أوغلو الفرصة لوضع نفسه أمام أردوغان في مناقشة ذات أهمية وطنية من أجل تعزيز فرصه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إنه يضغط على الرئيس بشأن التداعيات الاقتصادية والبيئية للمشروع، وهي أمور لها صداها لدى الجمهور.

ويختم: أعلن أردوغان أن القناة سيتم حفرها رغم أي معارضة، لكن من غير المؤكد أن خطابه المعتاد سيكون كافيا لكسب الجماهير هذه المرة، لا سيما عندما يتعلق النقاش بقضايا ذات أهمية حقيقية للناخبين، فهذه المرة على الساحة الوطنية، إذا تمكن إمام أوغلو من الفوز في النقاش الدائر حول مشروع القناة، فقد يوجه ضربة قاتلة لأردوغان في الفترة التي تسبق انتخابات 2023 الرئاسية.