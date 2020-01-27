شكرا لقرائتكم خبر عن قطر.. «دوحة» الإرهاب وتكميم الأفواه والان نبدء بالتفاصيل

قال حقوقيون ومنظمات دولية: إن النظام القطري أحد أسوأ نظم الدول في ملف حقوق الإنسان والحريات بالعالم، ويجب معاقبته لجرائمه المتعددة بحق أبناء الشعب القطري الذين يعانون من تكميم الأفواه والقمع وانتهاك حقوقهم وانعدام الحريات، لافتين إلى أن إرهابه بالمنطقة والعالم لن يسقط بالتقادم.

وانتقدوا التشريع الجديد بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ووصفوه بأنه يقضي على ما بقي من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج، ويمحو ما تدعيه الدوحة من دعمها حرية الرأي والتعبير في مختلف الدول لتصبح شعارات جوفاء، وشددوا على أن «تنظيم الحمدين» أصبح يمارس إرهابه الخارجي بالداخل.

» تدخل قطر

وقالت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: تأكيدًا للدور الذي تلعبه دولة قطر في التدخل في شؤون العديد من الدول تحت ستار حقوق الإنسان، وإبراز حرصها على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في مختلف دول العالم، أصدرت الدوحة تشريعًا جديدًا برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ليقضي تمامًا على ما بقي من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج، ويمحو ما تدعيه الدوحة من دعمها حرية الرأي والتعبير في مختلف الدول، لتصبح شعارات جوفاء.

وأضافت في تقرير لها تحت عنوان «قطر تشريع جديد يقضي على آخر متنفس لحرية التعبير»: إن اللافت في هذا القانون هو تعمّد الدوحة إبقاءه سرًا، فرغم نشر القانون بالجريدة الرسمية القطرية، وقيام وسائل الإعلام القطرية الرسمية بإعادة نشر مواد القانون، خاصة جريدة الراية المحسوبة على الحكومة القطرية، قامت الجريدة بحذف المحتوى فورًا على ما يبدو؛ لرغبة حكومية في التعتيم على القانون بما يخالف كافة المواثيق الدولية الرامية إلى كفالة الحق في الرأي والتعبير، ويبدو أن السلطات القطرية تعمّدت التعتيم على القانون نتيجة انفجار موجة من الغضب والتخوف بين الشعب القطري؛ لما سينجم عنه القانون من القضاء على آخر منافذ حرية التعبير في قطر.

» قانون تميم

وأشارت «ماعت» إلى أنه مع بداية 2020، أصدر أمير قطر تميم بن حمد قانون تشريع جديد برقم (2) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004؛ بهدف تكميم أفواه المعارضة داخل الإمارة أو حتى المقيمين في الخارج، حيث يقضي القانون بتجريم النقاش وإبداء الرأي في أية مسائل ترى السلطات القطرية أنها تثير الرأي العام مع استخدام مصطلحات فضفاضة تضع الجميع بلا استثناء عُرضة لهذه العقوبات.

وأضاف تقرير القانون مادة جديدة (مادة 136 مكررًا) تقضي بوضع عقوبات سالبة للحرية تصل إلى الحبس خمس سنوات وبالغرامة التي تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن أذاع أو نشر أو أعاد نشر شائعات أو بيانات أو أخبار كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة، كما يمكن مضاعفة هذه العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة المشار إليها في زمن الحرب.

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» مخالفة حقوق

وأشار تقرير مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أن المادة السابقة تخالف المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، كما تخالف المادة سالفة الذكر ما كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من حرية الإنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة، وممارسة الحق في حرية التعبير دون قيود، كما تخالف أيضًا المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وكذلك مخالفة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في مادتها العاشرة، وكافة المواثيق الدولية التي تكفل حق الإنسان في التعبير عن آرائه.

وأوضحت «ماعت» أن هذا القانون يؤكد على تحايل الدستور القطري على حماية حرية الرأي والتعبير، مضيفًا: إنه في الوقت الذي يشير الدستور القطري في مواده 46، 47، 48 إلى حرية الفرد في مخاطبة السلطات العامة، وكذلك كفالة حرية الرأي والبحث العلمي وحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلا أن الدستور نفسه تلاعب في كفالة هذه الحقوق بوضع نص وفقًا للشروط والأحوال التي يحددها القانون، أي أن حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور القطري غير مفعّلة؛ لأنها ترتبط بقوانين أخرى، ومن ضمنها قانون العقوبات القطري الذي تم تعديله مطلع 2020 ليفرض قيودًا واسعة على هذا الحق.

» صياغة فضفاضة

ولفت التقرير إلى أن القانون الذي عُدّل كُتب بصياغة فضفاضة تفتقر إلى أدنى ضمانات حرية التعبير.

وتضيف: القانون يتيح للسلطات التنكيل بكل شخص يتحدث عن الشأن العام للدولة، ويصبح عُرضة للعقوبة المقررة في القانون، دون أن يتم تحديد ماهية الشأن العام للدولة، ولم يتم وضع أية ضمانات لهذا الحديث، وبالتالي هي أخطر المواد التي ذكرها القانون وتقضي تمامًا على مفهوم حرية الرأي والتعبير داخل قطر.

ويواصل التقرير: لم يكن إصدار تشريع يجرم حرية الرأي والتعبير في قطر هو الأمر الوحيد المثير للجدل، بل في كيفية تعامل السلطات القطرية مع القانون ومحاولة إخفائه، فرغم نشر القانون ضمن عدة قوانين وقرارات أميرية أخرى عبر الجريدة الرسمية القطرية، قامت الصحف ومنها واحدة محسوبة على «الحمدين» بحذفه، بعدما أثار انتقادات واسعة داخل الدولة، كما لم يكن حذف الخبر هو الأمر الوحيد المثير للجدل، بل في قيام نفس الصحيفة بمحاولة تبرير فعلتها بالادعاء على غير الحقيقة أن ما نشرته بخصوص تعديل القانون جاء من مصدر غير رسمي.