عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط 3 صواريخ بحرم سفارة واشنطن ببغداد

الإثنين 27 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، إن 3 صواريخ من أصل 5 استهدفت، مساء الأحد، السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد سقطت داخل حرم السفارة، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء.



وكانت السلطات الأمنية العراقية أشارت في وقت سابق إلى عدم تسجيل إصابات جراء سقوط الصواريخ في المنطقة الخضراء.

وأمر عادل عبدالمهدي، رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بالعراق، قوات الأمن بالبحث وضبط مطلقي الصواريخ على السفارة الأمريكية ببغداد.

وقال عبدالمهدي، في بيان له، إنه "مرة أخرى يتكرر العدوان على بعثة دبلوماسية أجنبية، بسقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل حرم السفارة الأمريكية".

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وأضاف: "نستهجن استمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة عن القانون التي تضعف البلاد وتمس بسيادتها كما تطال حرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها".

وأكد أنه أمر قوات الأمن بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء.

كما أشار عبدالمهدي إلى أن استمرار هذا التصرف اللا مسؤول يحمّل البلاد كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة ويؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته بأصدقائه، مما قد يجر العراق ليكون ساحة حرب.

وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن هجوم اليوم يعد الثاني خلال أسبوع، والأول الذي يعلن فيه عن إصابة مباشرة.

وتشهد المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد بين فترة وأخرى سقوط قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، يلقى بالمسؤولية فيها على مليشيات تابعة لإيران، منذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا في يناير/كانون الثاني الجاري.

وعقب مقتل سليماني أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض-أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق.