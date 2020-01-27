النائب شيف: ترمب يهددني

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واشنطن: أعلن النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يقود محاكمة عزل ترمب الأحد أن الرئيس هدده كاتبا على تويتر بأنه "سيدفع الثمن".

وصباح الأحد غرد ترمب قائلا "شيف الماكر رجل سياسي فاسد ويرجح أنه شخص غير نزيه. لم يدفع الثمن حتى الآن لما قام به بحق بلادنا!".

وقال شيف من على شاشة قناة "ان بي سي" ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر تغريدة ترمب "تهديدا" أجاب النائب الديموقراطي "أعتقد أنه تهديد".

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وشيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ومدع سابق تخرج من جامعة هارفارد، أصبح عدو ترمب منذإشرافه على التحقيق الذي أدى إلى بدء محاكمته بهدف عزله.

ثم عين النائب الديموقراطي كبير المدعين في محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ التي ستتواصل مرافعاتها غدا الإثنين.

وخلال مرافعته الأربعاء اتهم شيف ترمب بالسعي "للغش" للفوز بولاية رئاسية ثانية من خلال الضغط على أوكرانيا لتفتح تحقيقا بحق خصمه المحتمل الديموقراطي جو بايدن.