كشفتها وزارة الداخلية.. 8 جرائم لخلية "الجوكر" الإخوانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيان وزارة الداخلية مجموعة من المعلومات عن مخطط جماعة الإخوان خلال ذكرى 25 يناير، حيث تضمن مجموعة من المعلومات وفيما يلى أهمها : - رصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططاً يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير -تضمنت المعلومات تكليف عناصره بالداخل لتنفيذ المخطط -تتضمن محاور المخطط العمل على إثارة الشارع المصرى من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة، تشويه مؤسسات الدولة -قام التنظيم فى سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية - الجوكر) -ارتكزت الكيانات الالكترونية على إنشاء صفحات مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram).. Advertisements -خططت المجموعات الإخوانية لتنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة -سعت عناصر اللجان الإعلامية للترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبى -تولت عناصر اللجان الاعلامية إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة

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