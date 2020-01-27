شكرا لقرائتكم خبر عن 1 فبراير .. "الوفد" يعقد انتخابات المكتب التنفيذى للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لعقد انتخابات المكتب التنفيذي للحزب للحزب من بين أعضائه في الأول من فبراير المقبل، وذلك بعد إغلاق باب تلقي طلبات الترشيح لعضوية المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد: إن انتخابات المكتب التنفيذي للحزب في موعدها المقرر، لافتا أنه لا نية لأى تأجيل للانتخابات، مؤكدا أن هذه الانتخابات ستكون على مسافة واحدة لكل المرشحين ، فكل من تقدم للترشح لمنصب في المكتب التنفيذي وفديين ولهم دور هام في الحزب.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن اللجنة المشرفة حيادية، ولم يتم مجاملة أي من المرشحين للمناصب التنفيذي على حساب الآخريين، فكل المتقدمين هم في الأساس قيادات في الحزب، ومن لم يوفق هو في الأساس وفدى وعضو بالهيئة العليا للوفد كما هو.

وتقدم لشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوي، وتقدم لشغل منصب نائب الرئيس للمنافسة على 5 مقاعد، كل من الدكتور خالد قنديل، وعبد العزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هاني سري الدين، والدكتور محمد عبده، وعمرو أبو اليزيد، والدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور عبد السند يمامة، ومحمد عبد العليم داود، طارق سباق.

وتقدم للترشيح على منصب السكرتارية المساعدة كل من أنور بهادر، وطارق تهامي، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحي، واللواء هاني أباظة، والمهندس نبيل عبد الله، للمنافسة على 6 مقاعد.

وتقدم لشغل منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وتدور المنافسة على منصب أمين الصندوق المساعد بين جمال شحاتة، واللواء سفير نور، وإبراهيم الشريف.

وترشح لعضوية المكتب التنفيذي كل من محمد حلمي سويلم، وصفوت عبد الحميد، وأحمد جاويش، والمهندس محمد الزاهد، وعيد هيكل، وحاتم رسلان، والدكتور عمر عبد الجواد، وعبد السلام الشيخ، ووجدي زين الدين، والمهندس حمدي قوطة، للمنافسة على 4 مقاعد.

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