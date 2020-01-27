شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الانتهاكات فى سجون "تميم بن حمد" على لسان أحد المساجين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع ، - كان أحد السجناء فى معتقلات أمير قطر تميم بن حمد – تفاصيل جديدة حول الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد المسجونين، كاشفا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أبرز تلك الانتهاكات التى مارسها النظام القطرى، قائلا إنه في سجن الملحق في قطر يخرج السجناء من العنابر مرة واحدة في اليوم لمدة ساعة واحدة ليتنفسوا الهواء وليروا الشمس من الساعة 6 حتى 7 صباحا.
المصدر – الذى رفض ذكر اسمه – أكد لـ"الخليج 365"، أن جميع غرف العنابر في سجن الملحق بدون شبابيك ولا يوجد بها هواء طبيعى ولا تدخلها الشمس مما يؤدى إلى انتشار العدوى والأمراض بين السجناء وخاصة مرض السل.
وأشار إلى أنه يتم حرمان المساجين فى قطر من تلك الساعة التي يخرجون فيها صباحا من العنابر في كل الأعياد وفى رمضان وايام الجمعة والسبت . ففي رمضان والعيد يظلون 40 يوما بلا هواء او شمس، كما يتم وضع أيدى السجناء في الكلبشات أثناء نقلهم من العنابر إلى عيادة السجن على الرغم من وجودها داخل حرم السجن.
ولفت إلى أنه لا يوجد سيستم داخل السجون يربط السجون بالنيابة أو بتنفيذ الأحكام أو القضاء، ولا يوجد سيستم يربط القضاء بالنيابة وهو ما يترتب عليه الإفراج عن السجناء بعد فترة طويلة من صدور الاحكام بالإفراج عنهم .
وأوضح المصدر أنه بعد إبلاغ المسجون بالإفراج عنه واستلام متعلقاته يعيدونه مرة أخرى للسجن قبل أن يخرج من باب السجن وأحيانا قبل أن يخرج من باب العنبر وتكون الحجة أنه ظهرت فجأة أحكام أخرى عليه من على السيستم وكأن السيستم الفاشل لم يظهر تلك القضايا إلا بعد الإفراج عنه وفى الغالب تكون تلك القضايا التي يدعون انها ظهرت فجأة قضايا قديمة سقطت بالتقادم أو قضى النزيل مدة الحكم فيها أو دفع مديونيتها .
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