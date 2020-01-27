التفاصيل الكاملة لإطلاق صواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد

قال مصدر أمني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ثلاثة صواريخ من أصل 5 أصابت السفارة الأمريكية في بغداد، منهما صاروخ سقط على مقهى مجاور لها.

وقع الهجوم على السفارة اليوم، وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن إصابة مباشرة، وقد أبلغت القوات الأمن العراقية أن عن

عدم وقوع إصابات.

يأتي ذلك في الوقت الذي غمر فيه آلاف الطلاب الشوارع العراقية يوم الأحد لمواصلة حركتهم المناهضة للحكومة، وقالت مصادر طبية إن المحتجين قتلوا بنيران حية في العاصمة يوم الأحد.