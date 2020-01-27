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كينيا تتسلم 6 مروحيات لمحاربة العناصر الإرهابية

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تسلمت الحكومة الكينية ست طائرات مروحية لمساعدتها في التصدي للهجمات التي يشنها مسلحو حركة "الشباب" الإرهابية على مواقع عدة في شمال شرقي البلاد.
وأفاد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"

ستيفن تاونسند، في تصريحات اليوم أنهم سلموا 6 مروحيات هجومية من طراز "أم -دي - 530 إف" للحكومة الكينية، موضحًا أن تسليم هذه المروحيات يعد جزءًا من الجهود الدولية لمشاركة سلطات نيروبي في جهود مكافحة عناصر "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.
وأكد ضباط قوات الدفاع الكينية من جهتهم، أن المروحيات ستسهم بشكل كبير في محاربة حركة "الشباب"، التي ضاعفت مؤخرًا من هجماتها.
 
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