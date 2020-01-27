قنصلية السعودية بقوانجو تدعو مواطنيها لمغادرة الصين فورًا

طلبت القنصلية السعودية في قوانجو ، من السعوديين المقيمين بها ، إلى مغادرة الصين فورًا نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وناشدت القنصلية -وفقًا لموقع سبق السعودى- مواطنيها في تغريدة عبر منصة تويتر ، تأجيل الزيارات المجدولة إلى الصين سواء لغرض العمل أو

الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.

كما دعت القنصلية الطلبة السعوديين الموجودين في المملكة حاليًا إلى عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.