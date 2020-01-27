مصرع جندى أمريكى إثر انقلاب سيارته أثناء مهمة بسوريا

أعلن الجيش الأمريكي ، أن أحد جنود الاحتياط الأمريكيين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراح أصيب بها اثر انقلاب سيارته في سوريا مؤخرا وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط . لوكالة انباء الشرق الاوسط . وأضاف الجيش الأمريكي- في بيان اليوم الأحد- أن الجندي القتيل يدعى "انطونيو مور" وينتمي لوحدة المهندسين العسكريين ويبلغ من العمر 22 عامًا، حيث توفى أثناء اشتراكه في أول مهمة لإزالة الإلغام بمحافظة (دير الزور) السورية، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية. وينتمي لوحدة المهندسين العسكريين ويبلغ من العمر 22 عامًا، حيث توفى أثناء اشتراكه في أول مهمة لإزالة الإلغام بمحافظة (دير الزور) السورية، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية.

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