الرئيس الصيني يزور كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 6 أعوام

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم "الأحد"، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور كوريا الجنوبية في زيارة هي الأولى له منذ ستة أعوام خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ وذلك وفقا لما أبلغه مصدر مطلع وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
ذلك يأتي في الوقت الذي يضع فيه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن نُصْب عينيه تحسين التعاون بما يمهد لعهد جديد في العلاقات بين البلدين، مضيفة أن المصدر أفاد بأن زيارة الرئيس الصيني المُقبلة ستأتي قبل أو بعد زيارة لليابان في الربيع المقبل.
وقالت الوكالة في نشرتها باللغة الإنجليزية إن
ويعتزم الرئيس الصيني زيارة كوريا الشمالية هذا العام وفقا للمصدر الذي قال: إن كل هذه الزيارات لا يمكن فصلها عن بعضها البعض وتأتي في وقت تسعى فيه الصين إلى تحسين علاقاتها مع كل الدولة المجاورة.
كان الرئيس الصيني زار كوريا الجنوبية في يوليو 2014، وعقد آخر قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي في بكين الشهر الماضي.
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