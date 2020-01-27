العنصرية في المرجعية الشيعية

فكرة المرجعية الشيعية مطروحة على أنها لكل الشيعة في جميع الدول، ولذلك فإن المرجع يحتمل أن يكون من أي دولة على غرار البابوية الكاثوليكية، وفي الوقت الذي تطرح أسماء لخلفاء محتملين لآية علي السيستاني في العراق معظمهم غير عراقيين، بمن فيهم علي السيستاني، فإن الإيرانيين يرفضون أن تنتقل المرجعية إلى غير إيراني، ولا تقبل النخب الدينية الإيرانية تحول النجف إلى ولاية الفقيه، فالوليّ الفقيه واحد فقط في طهران، ويسعى إلى تأسيس حكومة عالمية تدين له بالولاء. خلفاء السيستاني المحتملون إسحق الفياض (أفغاني) محمد سعيد الحكيم (عراقي) بشير النجفي (باكستاني) خلفاء خامنئي المحتملون جميعهم إيرانيون Advertisements إبراهيم رئيسي صادق لاريجاني حسن الخميني مجتبى خامنئي محمد ريشار



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