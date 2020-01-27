الانقلابيون يعدمون زعيما قبليا لرفضه إرسال مقاتلين

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، على قتل أحد الوجهاء القبليين البارزين في محافظة إب، بعد رفضه دعوات التحشيد لجبهات القتال التابعة لهم. وأشارت مصادر محلية إلى أن الميليشيات قتلت القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام في مديرية النادرة بمحافظة إب، عبده محمد الوعيل، بإطلاق الرصاص عليه وأردته قتيلا لرفضه عملية التحشيد إلى جبهات قتالهم التي تمنى بهزائم متواصلة. وكانت الميليشيات طلبت من كل زعيم قبلي تحشيد 50 مقاتلا، بعد أن تكبدت خسائر فادحة في جبهات الضالع ونهم وبقية الجبهات خلال الفترة الأخيرة.

استهداف في صنعاء والجوف

ميدانيا، شنت طائرات التحالف العربي، أمس، سلسلة غارات جوية على مواقع وتحصينات ميليشيا الحوثي الانقلابية، الموالية لإيران في شمال اليمن، وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الغارات استهدفت مواقع الميليشيا في محافظتي: صنعاء، والجوف. وأضافت أن طائرات التحالف العربي كثفت من استهدافها لمواقع وتحركات الميليشيا في مديرية «خب والشعف» بمحافظة الجوف، ومنطقة «نهم» شرقي العاصمة صنعاء، وأكدت المصادر، سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير أسلحة وعربات قتالية للميليشيا الانقلابية. وكان العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية قد سقطوا بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات ميدانية، خلال القتال في جبهتي: نهم والجوف. وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن معارك ليلية عنيفة دارت بين عناصر الميليشيا والقوات الحكومية، بإسناد من طائرات التحالف العربي، في جبهتي «نهم» شرقي صنعاء، ومفرق الجوف شمالي اليمن.

استهداف الإعلام

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بصاروخ كاتيوشا، السبت، اجتماعا ضم عددا من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية في مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن. وأوضحت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين «صدى»، أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض مكان اجتماع الصحفيين ومراسلي القنوات بمحافظة الجوف لقصف بصاروخ كاتيوشا نفذته جماعة الحوثي، مما أسفر عن إصابة عدد من الصحفيين «لم تذكر عددهم»، فضلا عن احتراق سيارات مراسلي قناتي عدن ويمن شباب الفضائيتين في المحافظة.

وأدانت المنظمة هذا القصف المباشر الذي استهدف الزملاء الصحفيين في محافظة الجوف وعرض حياتهم للخطر، محملة ميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، بقصف مكان اجتماعهم. ودعت منظمة «صدى» المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لإدانة هذه الجريمة البشعة، فيما ناشدت المجتمع الدولي ومنظماته للتحرك العاجل لإنقاذ الصحفيين اليمنيين الذين ساءت أوضاعهم وزادت حدة الانتهاكات بحقهم.

إنجازات مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن

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نزع 125902 لغم وقطعة ذخيرة غير منفجرة في مدة عام ونصف العام

نزع أكثر من 400 لغم مضاد للدبابات الأسبوع الماضي

نزع 6 ألغام مضادة للأفراد خلال الأسبوع الماضي

نزع 5557 لغما وذخيرة غير منفجرة منذ بداية يناير الجاري

يستهدف المشروع نزع مليون لغم زرعها الحوثيون في البلاد