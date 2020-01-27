أنور قرقاش: المنطقة في حاجة إلى مقاربة خاصة بها بعيداً عن القوالب الغربية

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، حاجة المنطقة إلى مقاربة خاصة بها بعيداً عن القوالب الغربية.

وقال معاليه في تغريدات على (تويتر): «عدد كبير من الأكاديميين الغربيين المختصين في شؤون الخليج العربي أسرى نظريات وقوالب جامدة. قراءتهم للمنطقة تعاني من الاستصغار والاعتقاد المسبق بأن تطورنا واستقرارنا يحاكي التجارب الغربية وسياقها التاريخي، أرى نماذج ذلك في قراءتهم للسعودية والإمارات».

وتابع معاليه: «ولا شك أن هذه القراءات الأكاديمية للخليج تأثرت بنظريات انتشرت خلال العقدين الماضيين في بعض المراكز البحثية، نظريات ربطت بين مفاهيم اليسار وصعود الإسلام الحزبي السياسي والديموقراطية الليبرالية الغربية، وأثبتت الأحداث أن هذا الانحياز الفكري جانب الصواب».

وختم معاليه قائلاً: «المنطقة بلاشك في حاجة إلى مقاربة خاصة بها. حوكمة مستقلة تؤطر الحكم الرشيد باستقلالية عن القوالب الغربية. الكثير من هذه المفاهيم والممارسات موجود في إدارة المنطقة لشؤونها ولكن لابد من مرجعية موثّقة وإطار جامع يضمها وتسترشد به».

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