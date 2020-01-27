كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مقتل 2 من المتظاهرين في ساحة الوثبة ببغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر طبية عراقية، مساء اليوم الأحد، سقوط قتيلين من المتظاهرين اليوم في ساحة الوثبة قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد خلال تجدد المواجهات مع قوات الأمن.

ويأتي هذا، فيما صرحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بـ"مقتل 12 متظاهرًا في بغداد وذي قار، وإصابة أكثر من 220 في اليومين الماضيين"، ودعت المفوضية إلى وقف كل أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات.

وتدفق مئات المحتجين المناهضين للحكومة، في وقت سابق من اليوم، على شوارع العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية.

وشارك مئات المتظاهرين، معظمهم من الطلاب، في مسيرة اليوم عبر الساحات الرئيسية في العاصمة وجنوب العراق لإظهار دعمهم المستمر للحركة المناهضة للحكومة.

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وقال شهود ومصادر أمنية: إن قوات الأمن العراقية أطلقت الأحد الرصاص والغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع محتجين ردوا عليها بالرشق بالحجارة والقنابل الحارقة.

وأوضحت مصادر طبية، أن ما يزيد على 100 محتج، منهم 75 على الأقل في مدينة الناصرية بجنوب العراق، أصيبوا مع تجدد الاشتباكات مع المحتجين في بغداد ومدن أخرى على أثر محاولة قوات الأمن فض مخيمات اعتصام في أنحاء البلاد.

كما تدفق أكثر من 2000 طالب من جامعات مختلفة على مخيم الاعتصام في مدينة البصرة جنوب البلاد، واستمرت الاحتجاجات أيضا في كربلاء والنجف والديوانية في تحد لمحاولات قوات الأمن فض اعتصامات قائمة منذ أشهر.

وتعارض الحركة الاحتجاجية النظام الطائفي العراقي والنفوذ الإيراني والأمريكي في الشؤون العراقية.