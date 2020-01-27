كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. سقوط 3 صواريخ داخل السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأحد، سقوط 3 صواريخ داخل حرم السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وأصاب أحدها المطعم في وقت العشاء، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وكانت السلطات الأمنية العراقية أشارت في وقت سابق إلى عدم تسجيل إصابات.
وتعرضت البعثة الدبلوماسية الأمريكية لهجمات صاروخية عدة خلال الأشهر الأخيرة، لكن هجوم الأحد، وهو الثاني خلال أسبوع، كان في وقت أبكر من المعتاد، وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة مباشرة.
ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، في وقت سابق من مساء اليوم، القوات الأمنية بالبحث والتحري لمنع تكرار الاعتداء على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وأكد عادل عبد المهدي، على أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية وتتخذ كل الإجراءات اللازمة؛ لتحقيق ذلك وفق القانون".
وأمر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، باعتقال من أطلق الصواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد لينال جزاءه أمام القضاء
ويذكر أن خمسة قذائف صاروخية، سقطت مساء اليوم، بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقال مصدر أمني عراقي: إن صواريخ من نوع كاتيوشا سقطوا في محيط المنطقة الخضراء، مضيفاً "إلى الآن لم يتم معرفة حجم الاضرار".