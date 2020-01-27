رأسية ناتشو تقود الريال إلى صدارة الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا مساء اليوم الأحد، بهدف دون رد على مضيفه بلد الوليد، لحساب مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني.

وسيطر البياض على مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “نويڤو خوسي زوريا”، وأدارها الحكم ريكاردو دي بيرغوس.

واستمر التعادل السلبي في الجولة الثانية، إلى حدود الدقيقة 78، حين هزت رأسية ناتشو فيرنانديز شباك جوردي ماسيب، حامي عرين بلد الوليد، قبل أن تعلن صافرة دي بيرغوس عن نهاية اللقاء بفوز “الميرنغي” بهدف دون مقابل.

ومكن هذا الفوز، وهو الثالث عشر لريال مدريد هذا الموسم، مقابل 7 تعادلات، وخسارة وحيدة، مكنه من الانفراد بصدارة ترتيب “الليغا”، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، مبتعدا بثلاث نقاط عن غريمه برشلونة الذي انهزم أمس السبت، بثنائية نظيفة من مضيفه فالنسيا.

في المقابل، تجمدت نقاط بلد الوليد عند النقطة 22 في المركز السادس عشر، بعدما شكلت هزيمة اليوم، سقوطه السابع، مقابل 4 انتصارات، و10 تعادلات.