شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل رابع إصابة بـ«كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت إدارة الصحة بمقاطعة لوس أنجلوس، في بيان، أن الشخص المصاب تقدم للحصول على الرعاية الصحية بعدما شعر أنه ليس على ما يرام، لافتة إلى أنه يخضع حاليا للعلاج. مؤكدة أن الأمر لا يستدعي القلق حاليا.
وأضافت أن المصاب تواصلت معه الوكالة الصحية عقب وصوله إلى الولايات المتحدة، وطلبت منه أن يقلل خروجه إلى العامة "بانتظار تأكيد إصابته من المختبر في مركز السيطرة على الأمراض".
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