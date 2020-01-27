اصابات بقصف الخضراء ومبنى السفارة الامريكية في بغداد

أفاد مصدر امني، الاحد، بأن عددا من الاشخاص اصيبوا جراء القصف الذي استهدف المنطقة الخضراء ومبنى السفارة الامريكية في بغداد، فيما اشار الى أن المروحيات تعمل على اخلاء الموجودين داخل السفارة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء والسفارة الامريكية في بغداد اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص على الاقل، مبينا أنه لم تعرف جنسياتهم حتى الان.

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وأوضح المصدر، أن طائرات مروحية تعمل لاخلاء بعض الموجودين داخل السفارة، مشيرا الى اتخاذ اجراءات امنية مشددة فضلا عن قطع الطرق المؤدية الى مبنى السفارة.

واصدر رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، بيانا حذر فيه من تعرض البلاد لتداعيات خطيرة نتيجة هذه الاعمال ، مؤكدا التزام حكومته بحماية البعثات الدبلوماسية، كما اشار الى اصداره اوامر باعتقال المنفذين وتسليمهم الى القضاء.كما قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إن القصف الصاروخي المتكرر الذي تعرضت له السفارة أمرٌ مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة ويمس بسيادتها، فضلا عن أنه عمل يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مبديا رفضه بأن يكون العراق طرفا في أي صراع، أو ساحة لتصفية الحسابات الدولية".

يذكر ان خمسة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء الاحد، على المنطقة الخضراء "بدون خسائر"، بحسب ما اعلنته خلية الاعلام الامني، فيما اكد مصدر امني ان احد الصواريخ اصاب مبنى السفارة الاميركية.