شكرا لقرائتكم قتيلان من المتظاهرين في ساحة الوثبة في بغداد الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر طبية بسقوط قتيلين من المتظاهرين الأحد في ساحة الوثبة قرب ساحة التحرير في بغداد خلال تجدد المواجهات مع قوات الأمن.

يأتي هذا فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مقتل 12 متظاهراً في بغداد وذي قار وإصابة أكثر من 220 في اليومين الماضيين.

ودعت المفوضية إلى وقف كل أشكال العنف وضبط النفس والحفاظ على سلمية التظاهرات.

والأحد تدفق مئات المحتجين المناهضين للحكومة على شوارع العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية.

وشارك مئات المتظاهرين، معظمهم من الطلاب، في مسيرة الأحد عبر الساحات الرئيسية في العاصمة وجنوب العراق لإظهار دعمهم المستمر للحركة المناهضة للحكومة.

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وقال شهود ومصادر أمنية إن قوات الأمن العراقية أطلقت الأحد الرصاص والغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع محتجين ردوا عليها بالرشق بالحجارة والقنابل الحارقة.

وقالت مصادر طبية إن ما يزيد على 100 محتج، منهم 75 على الأقل في مدينة الناصرية بجنوب العراق، أصيبوا مع تجدد الاشتباكات مع المحتجين في بغداد ومدن أخرى على أثر محاولة قوات الأمن فض مخيمات اعتصام في أنحاء البلاد.

كما تدفق أكثر من 2000 طالب من جامعات مختلفة على مخيم الاعتصام في مدينة البصرة جنوب البلاد.

كما استمرت الاحتجاجات أيضا في كربلاء والنجف والديوانية في تحد لمحاولات قوات الأمن فض اعتصامات قائمة منذ أشهر.

وتعارض الحركة الاحتجاجية النظام الطائفي العراقي والنفوذ الإيراني والأميركي في الشؤون العراقية.