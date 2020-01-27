أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​، في بيان، انه "سيتم إجلاء الرعايا الفرنسيين جوا من ووهان الصينية إلى ​فرنسا​ بعد انتشار فيروس "الكورونا" القاتل". وتأتي عملية الإجلاء بعد ان توفي أكثر من 56 شخصا حتى الآن بسبب هذا الفيروس الذي تتزايد قدرته على الانتشار بحسب ​وزارة الصحة​ الصينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفرنسية: سنجلي الرعايا الفرنسيين جوا من ووهان بسبب الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.