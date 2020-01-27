ليبرمان: لطرح مشروع قانون بضم غور الأردن للتصويت خلال الأيام المقبلة

دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" ​أفيغدور ليبرمان​، خلال زيارة غور ​الأردن​ إلى "طرح مشروع قانون خاص بضم غور الأردن في ​الكنيست​ للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة"، معرباً عن "أمله في أن يصادق الكنيست على مشروع القانون"، مبديا مرة أخرى "دعم حزبه لهذه المبادرة"، مذكراً رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ بـ"وعده ضم الغور وجميع المستوطنات في ​الضفة الغربية​"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع يحظى بدعم اجتماعي أكبر من أي خطة أخرى منذ "خطة آلون"، مشدداً على أنه "إذا لم يجر التصويت الأسبوع القادم، فإن ذلك يعني أن ​نتنياهو​ لا ينوي المضي قدما في هذه الخطط".

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