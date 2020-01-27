افادت ​قناة العربية​ عن "هبوط مروحيات داخل مقر ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​"، مشيرة الى "ورود أنباء عن إصابات في الهجوم الصاروخي الذي وقع اليوم". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربية : أنباء عن إصابات في الهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.