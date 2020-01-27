نجار: حكومتنا هدفها استراداد ثقة الشعب والمجتمع الدولي

أكد ​وزير الاشغال​ ​ميشال نجار​ "أننا نحن حكومة لون واحد اللون الواحد هو ​لبنان​"، مشيراً الى "أنني مناصر وأؤمن أن ​تيار المردة​ ورئيسه هم حاجة أساسية بالمجتمع".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نجار "انني أتيت بحكم انني صاحب كفاءة، وشاء رئيس التيار ​سليمان فرنجية​ أن يطرح اسمي انه وافق على هذا الإختيار".

ولفت الى أنه "يجب ان نركز أكثر على هذه ​الحكومة​ ماذا تريد ان تفعل"، مشيراً الى أن "كل الناس الشكاكين الذين يريدون الصدق وعدم ​الفساد​ وكل الشعب يراقب هذه الحكومة".

واعتبر نجار ان "ما نحتاج الآن هو الثقة من ​المجتمع الدولي​ و​الشعب اللبناني​"، لافتاً الى "أننا نستردها بالممارسة والشفافية والصدق وان نبرز للمواطن اننا مع كل ما يؤمن به واننا ضد الفساد والهدر وبالنسبة للعالم الخارجي وبالنسبة للدول المانحة كذلك الأمر".

وشدد على انه "يجب أن نعي ان الحكومة اتبعت المعايير ​العالم​ية"، مؤكداً ان "حكومتنا هدفها استرداد الثقة الموجودة وفئة شعبنا الموجودة بالشارع بالذات وثقة المجتمع الخارجي الذي ينظر الينا".

وأكد انه "يجب أن ننكب على وضع خطة، وان نكون قدوة لما نتكلم عنه، ولا يمكن ان نقول شيء لا نعنيه، يجب ان نكون كالخطة فقط اعطونا فرصة، فالمجتمع الدولي اعطانا ذلك".

ولفت نجار الى "اننا سنكون حريصين لان المطلوب منا انقاذ الوطن ونحن حلقة صلبة وقوية".