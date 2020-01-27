الدفاع المدني ينقذ مواطنين احتجزا في سفح منحدر ثلجي في شبروح

أعلنت المديرية العام للدفاع المدني، أن فرقه انقذت اليوم شخصين "كانا يمارسان رياضة المشي في أعالي شبروح، وقد احتجزا في سفح منحدر ثلجي على بعد كيلومترين تقريبا من الطريق العام، حيث اصطدم أحدهما بصخرة فتعثر ولم يتمكن من متابعة السير. وقد تم نقلهما إلى ​مستشفى السان جورج​ في ​عجلتون​، إثر اصابتهما بإنخفاض في حرارة الجسم جرء شدة الصقيع".

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