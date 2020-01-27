أعلن رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في منطقة ​جرد القيطع​ خالد ديب، أن "​جرافة​ تابعة ل​وزارة الأشغال العامة​، تمكنت من المساعدة على اجلاء ​سيارة​ رباعية الدفع وشاحنة نقل صغيرة "بيك أب"، احتجزتهما الثلوج على الطريق التي تربط فنيدق- ​القموعة​ ب​عكار العتيقة​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأشغال العامة تعمل على إجلاء آليتين احتجزتهما الثلوج في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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