اسود: الحريري يملك أسهم بشركة اوك هيلز مع علاء خواجة في كفرفالوس

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ يملك ​بيت الوسط​ فقط، ويملك أسهم في شركة اوك هيلز مع علاء خواجة في ​كفرفالوس​ بمساحة ٢ مليون م، والمنوي اقامة مقلع و ​كسارة​ عليها لجني الأموال بعد التلاعب بالتصنيفات و الخرائط".

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