غادة شريم: سأسعى مع مساعدة الجميع لكي أختم ملف وزارة المهجرين

أكدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ أن عملها بالشان العام ليس جديدا، وبالتحديد بما يتعلق بعمل المراة في الميدان السياسي، مشيرة الى انه "لديها هاجس انقاذ البلد بكل البيئة التي تعيش فيها، وأيضا من خلال التعاطي الأكاديمي لمست هواجس ​الشباب​ وتحاول العمل بإيجابية عليها وهذا كان توجهها بالأساس".

واضافت في حديث تلفزيوني: "الوزارة مختلفة واتمنى أن اكون على المستوى المطلوب واتمنى التعاطي بإيجابية لانقاذ البلد، الوزارة شكلت عام 1993 على أساس انها ستبقى لـ 3 سنوات، وبقيت الطلبات حتى العام 2002، والى الان لم أطلع على الملف بشكل كامل"، مشيرة الى أن الوزير قبلها وضع خطة ل 3 سنوات وسنكمل وسأضع خبرتي كاملة بمساعدة الموظفين بالوزارة لكي نختم هذا الملف الاليم وتسليم مفتاح الوزارة.