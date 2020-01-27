وهاب: لسفراء الدول التي تحترم نفسها أن تمتنع عن زيارة زعماء المليشيات بلبنان

طالب رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "سفراء الدول التي تحترم نفسها وتحترم قوانينها أن يمتنعوا عن زيارة زعماء المليشيات والفاسدين في ​لبنان​ إحتراماً لشعوبهم قبل أن يكون إحتراماً للبنانيين".

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