شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية مرشحا لجبهة الإصلاح النقابى فى انتخابات "المحامين " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، عن الاستقرار على قائمتها في الانتخابات المقبلة، استعدادا لفتح باب تقديم أوراق الترشح يوم الخميس المقبل، وأضافت الجبهة أنه تم الاتفاق بالإجماع على ترشيح رجائي عطية نقيبا للمحامين، على أن يكون النقباء نبيل عبد السلام، وعبد الحليم علام، وسعيد حسن، ومحمد عبد الستار، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، أعضاء في قائمته.

وكانت الجبهة توافقت في اجتماع سابق على اختيار عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، مرشحا على منصب النقيب، إلا أن الاجتماع اليوم قرر بالإجماع ترشيح رجائي عطية.

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدوري الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

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وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير، بأرض ملك للنقابة بمدينة السادس من أكتوبر بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.