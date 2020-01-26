البطولة الاحترافية.. الفتح يُسقط الجديدة بهدف قاتل وينفرد بالمركز السادس

نجح فريق الفتح الرياضي الرباطي، في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، مساء اليوم الأحد، إلى فوز بهدفين لواحد، لحساب مباريات الأسبوع الثالث عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

وانتهت مجريات الجولة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط، وأدارها الحكم مصطفى كشاف، بالتعادل دون أهداف، علما أن الضيف أتيحت له فرصة التقدم في هذا الشوط، غير أن قائده المهدي قرناص، أهدر ركلة جزاء في الوقت البديل.

وتمكن “فارس دكالة” في الفصل الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 72 من افتتاح حصة التسجيل، بواسطة اللاعب ياسين الذهبي، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 7 دقائق، حين عدل سعد أيت الخرصة الكفة لصاحب الأرض.

وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وقع أيوب سكومة الهدف الثاني للفريق الرباطي من ركلة جزاء، قبل أن تعلن صافرة كشاف عن نهاية اللقاء بفوز الفتح بهدفين مقابل هدف واحد.

ومكن هذا الفوز، من الارتقاء إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن الفريق الدكالي صاحب الرتبة التاسعة.