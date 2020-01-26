وفاة نجم NBA السابق كوبي براينت في تحطم مروحية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي أسطورة كرة السلة الأميركية، كوبي براينت، مصرعه في تحطم مروحية في مدينة كالاباساس في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، مساء اليوم، الأحد، حسبما أفاد موقع "تي أم زي" الأميركي.

وأكد مسؤولون في شرطة لوس أنجلوس أنه ليس هناك ناجون من تحطم المروحية في غرب المدينة، قبل أن تؤكد شرطة المدينة أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص.

وأوضح الموقع أن "براينت كان يسافر مع ثلاثة أشخاص على الأقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت إثر اندلاع حريق"، مشيرا إلى أنه "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص".

ولم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن الأشخاص الذين كانوا برفقة براينت ولقوا مصارعهم في تحطم المروحية، غير أن التقارير الواردة من الولايات المتحدة، أشارت إلى أن ابنته البكر، جيانا ماريا أونورا، كانت من بين الضحايا.

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي، ليبرون جيمس، رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين.

يذكر أن براينت لعب طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 إلى حين اعتزاله عام 2016، وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010).

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كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب في أربع مناسبات، وحقق الذهبية الأولمبية مع منتخب بلاده في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

وكانت آخر تغريدة لبراينت عبر حسابه على "تويتر"، موجهة لليبرون جيمس، قال فيها: "ما زلت تتقدم باللعبة (كرة السلة) إلى الأمام الملك جيمس. كل الاحترام لك صديقي"، مع وسم "33644" في إشارة إلى النقاط التي باتت في رصيده.

موقع تحطم المروحية (أ ب)

فيما غرد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "هناك تقارير أن عظيم كرة السلة كوبي براينت وثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في تحطم مروحية في كاليفورنيا. هذه أخبار سيئة جدا".

وسارع نجوم العالم والرياضة للتعبير عن حزنهم وصدمتهم من هذا النبأ، إذ غرد السلوفيني لوكا دونسيتش لاعب دالاس مافريكس "أرجوكم كلا... هذا لا يمكن أن يكون صحيحا".

وبعد إعلان دقائق على إعلان وفاته، أحدثت قناة الدوري "أن بي آي تي في" تعديلا في برامجها لتخليد ذكراه، وفي الوقت الذي انطلقت فيه مباراة دنفر ناغتس وهيوسن روكتس حيث وقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا، من غير المعروف بعد مصير المباريات السبع الأخرى في الأمسية.

وقال المدرب السابق، ستان فان غوندي، "هناك 16 فريقا ستلعب الليلة وكل اللاعبين كبروا وهم يحلمون أن يصبحوا لاعبا مثله أو مثل مايكل جوردان قبله. نتحدث عن جيل من اللاعبين تأثر بهذه الأيقونة التي ذهبت باكرا. إنه أمر صعب جدا".