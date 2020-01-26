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شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يرهن تسليم البشير للجنائية الدولية بنتائج المفاوضات والان مع التفاصيل
الأحد 26 يناير 2020
عمر البشير
أعلن النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، يوم الأحد، أن تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير (79 عامًا)، للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بنتائج مفاوضات السلام الجارية وأطراف أخرى.
وجاء ذلك خلال لقاء ”الحبر“ في الخرطوم مع وفد من الكونغرس الأمريكي، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وذكر البيان أن النائب العام أكد في تعليقه على إمكانية تسليم البشير، أن“الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة، بما في ذلك الضحايا وأسرهم، فضلًا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها“.
وتجري الحكومة السودانية مفاوضات سلام مع حركات مسلحة وجماعات سياسية على 5 مسارات، هي: درافور، وولايتا جنوب كردفان (شرق) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشمال السودان، وشرق السودان، ووسط السودان.
وأضاف ”الحبر“ أن التحري في قضايا الجرائم التي وقعت بولايات دارفور، خلال حكم البشير (1989-2019) ”يسير بصورة جيدة“.
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة؛ أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.
ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مسيسة.
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