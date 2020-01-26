الجيش الليبي يشكل غرفتي عمليات خاصة بتحرير الزاوية ومصراته

الأحد 26 يناير 2020

صورة ارشيفية

أعلنت قيادة الجيش الليبي عن تكليفات جديدة تزامنا مع عودة الاشتباكات في أغلب محاور العاصمة الليبية بعد هدنة هشة انتهكت منذ ساعاتها الأولى من قبل المليشيات التابعة لقوات الوفاق مسنودة بعناصر من المرتزقة وفق بيانات عسكرية صادرة عن الجيش الليبي.

Advertisements

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة العامة، فإن القائد العام المشير خليفة حفتر أصدر قرارين بتشكيل غرفتي عمليات خاصة بتحرير مدينتي الزاوية غرب طرابلس، والأخرى خاصة بتحرير مدينة مصراته شرق طرابلس.

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لقيادة الجيش الليبي عبر صفحته على ”فيسبوك“، فإن القائد العام كلف بموجب هذين القرارين كل من اللواء عبدالله نور الدين أمرا لغرفة تحرير مدينة مصراتة، واللواء سالم درياق آمرا لغرفة عمليات تحرير مصراتة.

ويرى مراقبون أن الاعلان عن هاتين الغرفتين وأسماء آمريهما يؤكد عزم الجيش الليبي على بدء عمليات عسكرية تستهدف المسلحين بهاتين المدينتين.

يذكر أن عمليات الجيش الليبي استهدفت يوم الثلاثاء عدة مواقع شرق مدينة مصراته وصلت فيها إلى منطقة بوقرين التي كانت تعد خط الدفاع الأول عن مصراتة، كما تقوم قوات تابعة للجيش الليبي أيضا بحشد عسكري في مدن صبراته وصرمان والتي تعتبر نقاط تماس مع مدينة الزاوية.