شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: المليشيا تسعى لنسف «اتفاق السويد» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تسعى إلى نسف كل الاتفاقات والتفاهمات وفي مقدمتها اتفاق السويد.

وقال عبر "تويتر": "ما يحدث من تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران والذي ترافق مع تطورات اقليمية أبرزها مقتل سليماني، وتصعيد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة، ينسف كل الاتفاقات والتفاهمات وفي مقدمتها اتفاق السويد ويعيد جهود بناء مسار سياسي لاحلال السلام في اليمن إلى نقطة الصفر".

وأضاف: "خلال أكثر من عام لم تنفذ المليشيا الحوثية أي من التزاماتها بموجب اتفاق السويد، وقف إطلاق النار في الحديدة هش والوضع الإنساني وملف الأسرى وحصار تعز لم يشهد أي تقدم، والمليشيا استغلت هذه الفترة لامتصاص وتعويض خسائرها البشرية وإعادة ترتيب صفوفها والتحضير لجولة جديدة من التصعيد".

وتابع قائلا: "على المجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص باليمن ادراك أن صبر الحكومة إزاء هذه الممارسات لن يطول، وأن التصعيد العسكري من قبل مرتزقة إيران "المليشيا الحوثية" في عدد من الجبهات هو نتيجة لغض الطرف وعدم التعامل الجدي والحازم مع جرائمهم وانتهاكاتهم الإرهابية بحق أبناء شعبنا اليمني".

وأكد أن الشعب اليمني الصامد والجيش الوطني البطل، قادرون على التصدي للمشروع الإيراني وذراعه الحوثية والدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته وفي مقدمتها الثورة والجمهورية، وتحرير كل ما تبقى من الأراضي تحت سيطرة المليشيا الحوثية التي أكدت مجددا أن لا عهد لها ولا ميثاق.