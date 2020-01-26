شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إعادة البعثات الدبلوماسية الكويتية من الصين والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "الجارالله" في تصريح على هامش احتفال سفارة الهند لدى الكويت بمناسبة يوم تأسيس الجمهورية: "طلبنا من سفارة الكويت لدى الصين والبعثات في بكين وكوانزو وشنغهاي وهونج كونج ترحيل عوائلهم والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والاداريين".
وقال، إن هذه العملية بدأت اعتبارا من اليوم وتستمر غدا الاثنين، مؤكدا أنه "اجراء احترازي طبيعي" بالنسبة لاعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج.
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