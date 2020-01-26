شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 46 وتشرد 25 ألفًا جراء فيضانات البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وقالت السلطات البرازيلية، اليوم، إن 37 شخصًا لقوا حتفهم بينما نزح 17 ألفًا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها في مينا جيراي, فيما عد 25 شخصًا في عداد المفقودين.
وأضافت أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم بينما نزح ثمانية آلاف عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها في ولاية إيسبيريتو سانتو, وعد ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.
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