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مصرع 46 وتشرد 25 ألفًا جراء فيضانات البرازيل

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لقي نحو 46 شخصًا، مصرعهم وتشرد أكثر من 25 ألفًا بسبب عواصف وأمطار غزيرة تسببت في فيضانات اجتاحت جنوب شرقي البرازيل.

وقالت السلطات البرازيلية، اليوم، إن 37 شخصًا لقوا حتفهم بينما نزح 17 ألفًا عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها في مينا جيراي, فيما عد 25 شخصًا في عداد المفقودين.

وأضافت أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم بينما نزح ثمانية آلاف عن ديارهم أو تم إجلاؤهم منها في ولاية إيسبيريتو سانتو, وعد ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

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