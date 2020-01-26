شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. استهداف السفارة الأمريكية بصواريخ «كاتيوشا» والان نبدء بالتفاصيل

• رئيس الوزراء العراقي يوجه القوات باعتقال المتورطين

استهدف مجهولون، اليوم، السفارة الأمريكية في العراق، بعدد من صواريخ كاتيوشا التى سقطت داخل حرمها، وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان أن رئيس مجلس الوزراء وجه القوات بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء.

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وقال: "إننا نستهجن استمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة عن القانون، والتي تضعف الدولة وتمس بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرضها".

وأضاف أن استمرار هذا التصرف الانفرادي اللامسؤول والذي يحمّل البلاد كلها تبعاته وتداعياته الخطيرة ويؤدي إلى الاضرار بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته بأصدقائه ، مما قد يجر العراق ليكون ساحة حرب خصوصاً في وقت بدأت فيه الحكومة باجراءات تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الاجنبية من البلاد.

وقال: "تؤكد الحكومة أنها ملتزمة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وفق القانون، ونهيب بكل القوى الخيرة والمسؤولة الوقوف مع الحكومة لتنفيذ التزامات العراق والاضطلاع بدور كل منها لايقاف مثل هذه الاعمال وكشف فاعليها وتحميلهم مسؤولية السير بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه".