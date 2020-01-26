شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 38 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت قناة "تي آر تي" التركية الحكومية أنه عُثر على جثتين, ما رفع الحصيلة إلى 38 قتيلاً في مدينة ألازيغ وملاطيا القريبة، إضافة إلى أكثر من 1600 جريح, فيما يتلقى نحو 100 شخص العلاج في المستشفيات، 13 منهم في حالة حرجة.
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