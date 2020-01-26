ألمانيأ تستأنف تدريب الأكراد بشمال العراق

برلين ـ د ب أ: استأنف الجيش الألماني تدريب قوات أمن كردية في مدينة اربيل شمال العراق، بعدما توقف مؤخرا في أعقاب تصعيد الوضع في العراق. وأوضح الجيش الألماني صباح أمس أن ذلك تم بعد صدور قرار مقر قيادة العمليات الخاص بالتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” الارهابي، وبالتعاون مع شركاء متعددي الجنسيات، لافتا إلى أنه تم استئناف عملية التدريب صباح أمس. ورغم ذلك، تظل مهمة التدريب في وسط العراق متوقفة في الوقت الحالي.

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