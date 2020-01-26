العراق: إصابة عشرات المحتجين باشتباكات مع قوات الأمن

بغداد ـ وكالات: أفادت مصادر طبية وشهود عيان بإصابة 73متظاهرا عراقيا برصاص وغازات مسيلة للدموع خلال محاولة قوات مكافحة الشغب إبعاد المتظاهرين عن ساحة البهو وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب بغداد. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات مكافحة الشغب العراقية شنت عمليات عسكرية لفض تجمعات لمتظاهرين في ساحة البهو وسط مدينة الناصرية باستخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع ما أوقع حتى الآن 73 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة. وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية تطارد المتظاهرين في عمليات كر وفر في شوارع المدينة فيما شوهد دخان كثيف ونيران مشتعلة جراء حرق الإطارات لإعاقة حركة القوات الأمنية وسط المدينة. ومازال حقل الناصرية النفطي متوقفا عن الانتاج بعد أن قررت إدارة الحقل إيقاف الإنتاج لليوم السادس على التوالي حتى يتم حل مشكلة المتظاهرين الذين يضغطون ويقطعون الشوارع المؤدية إلى الحقل ومنع حركة الموظفين والعاملين في الحقل بحثا عن فرص عمل . الى ذلك، قال شاهد من رويترز ومصادر أمنية إن قوات الأمن العراقية أطلقت الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في تجدد للاشتباكات امس مع المحتجين في بغداد ومدن أخرى وذلك بعد مساع لفض مخيمات اعتصام في أنحاء العراق.

ورشق المحتجون امس قوات الأمن بالقنابل الحارقة والحجارة وردت القوات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء. وجاءت أحدث محاولة من السلطات لمواجهة المحتجين واستعادة النظام بعد ساعات من إعلان الصدر، والذي له أنصار بالملايين في بغداد والمدن الجنوبية، أنه سيتوقف عن المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة. وقال أحد المحتجين في بغداد طلب عدم ذكر اسمه “نحتج لأن لدينا قضية، لا أعتقد أن مقتدى الصدر أو أي سياسي آخر سيغير رأينا”. وشرعت قوات الأمن بعدها في إزالة حواجز خرسانية قرب ساحة التحرير، حيث يعتصم المحتجون منذ شهور، وعلى جسر رئيسي واحد على الأقل على نهر دجلة.